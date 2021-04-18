فيديو.. شجار في وادي الجوز بالقدس يودى بحياة شابة عشرينية
رام الله - دنيا الوطن
توفيت شابة تبلغ من العمر (21 عاماً)، فجر اليوم الأحد، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها جراء شجار، وقع في حي وادي الجوز بمدينة القدس.
وكانت الشابة قد أصيبت بجروح خطيرة جراء إصابتها بطلق ناري أثناء تواجدها على شرفة منزل عائلتها، خلال الشجار الذي وقع مساء أمس في الحي.
توفيت شابة تبلغ من العمر (21 عاماً)، فجر اليوم الأحد، متأثرة بجروحها التي أصيبت بها جراء شجار، وقع في حي وادي الجوز بمدينة القدس.
وكانت الشابة قد أصيبت بجروح خطيرة جراء إصابتها بطلق ناري أثناء تواجدها على شرفة منزل عائلتها، خلال الشجار الذي وقع مساء أمس في الحي.
وأدى الشجار لإصابة أربعة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.
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