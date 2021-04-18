إسرائيل توقع مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح

جانب من توقيع الاتفاقية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنها وقعت مع اليونان أكبر صفقة بين الجانبين في مجال السلاح.



وبحسب صحيفة (جورزاليم بوست)، وقعت إسرائيل واليونان أكبر اتفاقية مشتريات دفاعية اليوم الأحد ، حيث وقع سلاح الجو اليوناني اتفاقية ستشغل بموجبها شركة "Elbit Systems" الإسرائيلية مركزا لتدريب القوات الجوية اليونانية.



وتبلغ قيمة الاتفاقية نحو 1.65 مليار دولار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



من جهتها قالت شركة "Elbit" إنها ستزود اليونان بطائرات تدريب جديدة من طراز "M-346" وستحافظ على أسطول التدريب الكامل للقوات الجوية اليونانية، الذي يضم عشرات الطائرات من طراز "M-346 "و "T-6"، لمدة 20 عاما تقريباً.