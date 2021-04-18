"الصحة" تكشف سبب انخفاض أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) بالمحافظات الشمالية

د.كمال الشخرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، الانخفاض الملحوظ الموجود، بسبب الإضرابات الموجودة، وعدم أخذ العينات، مشيراً إلى أنه لمعرفة عدد الإصابات الحقيقية علينا ضرب العدد الحالي بمرتين أو ثلاث مرات.









وشدد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسميةعلى أنه في ظل هذه الأرقام، "لا نستطيع أن نقول بأن هناك انخفاضاً في عدد الحالات".





وأكد الشخرة بأن الإجمالي في المشافي حتى مساء أمس 180 حالة في اقسام العناية المكثفة، و53 - 55 على أجهزة التنفس الصناعي.





وأعرب المتحدث باسم وزارة الصحة، عن أمنيته بأن يكون هناك 50 % التزام من المواطنين، مضيفاً: للأسف لا يوجد التزام بكمامات وبعض المحال التجارية يتم فيها تخفيضات، وبالتالي يكون فيها الازدجام كبير.





وأعرب عن أمنيته بأن تصبح الحالات قليلة، وجميعنا يعلم بأن الوضع صعب، وحتى أصبح مملاً بسبب الإغلاقات الذي تجري في فلسطين، وهذا يجري في العالم، وهناك إغلاقات كبيرة على مستوى العالم ودول كبيرة جدا لا تستطيع مواجهة الجائحة في بلادها.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف، بأن نسبة الوفيات كبيرة جداً، بالأمس كان العدد 28 في غزة والضفة والقدس، فيما النسبة الإيجابية من نسبة الإصابات، 35% في قطاع غزة، وهذا كبير حداً و21 % في الضفة والقدس، والنسب الإيجابية عالية جداً.