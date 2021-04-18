شؤون فلسطينية

"التربية" تتحدث عن سير العملية التعليمية وعودة الصفوف العليا للمدارس بالمحافظات الشمالية

"التربية" تتحدث عن سير العملية التعليمية وعودة الصفوف العليا للمدارس بالمحافظات الشمالية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، إن أسبوعاً مر على استئناف الدوام لرياض الأطفال وفي المدارس للصفوف الأساسية من الأول حتى السادس، وأيضاً استكملنا تقريباً ما يربو على 95 % من دوام طلبة الثانوية العامة الذين تقدموا لامتحانات نهاية الرزمة الثالثة.

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأنه على مدار الأسبوع الماضي، سارت الأمور كما مخطط له، وكانت هناك حالات محدودة جداً بشأن إغلاق مدارس وشعب، بسبب ظهور حالات آخرها أمس في مديرية قلقليلية.

وتابع الخضور: ما عدا ذلك لم يكن هناك حالات تعبر عن انتشار الوباء، وهذا يعزز عملية استئناف باقي الصفوف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن ملف عودة باقي الصفوف إلى المدارس، قيد التقييم، وعندما نتحدث عن هذا التقييم، يشمل دراسة امكانية عودة باسرع وقت ممكن، ومتى نك الفرصة متاحة، واستكمال تطبيعن الهيئة الاجارية والتدريسية

وأكد بأنه سيكون هناك تواصل للإعلان عن الترتيتبات، حيث ندرك بأن العودة ضرورية، وكما قلنا العودة لا تأتي اعتباطا، ولكن وفق محددات صحية، ثانياً من باب الالتزام بأن التقييم سيكون وجاهيا.

وقال: مع انتهاء الفترة الثالثة لهذه الصفوف بشأن التعليم عن بعد، لهذه الصفوف نحن أحوج للعودة والبدء بإجراء الاختبارات.

وقال الخضور إن الإعلان عن عودة طلبة الصفوف العليا، سيكون في غضون يومين، وعلى أبعد تقدير الأسبوع المقبل، لأننا لسنا الوحيدين في اتخاذ القرار، حيث أن هناك اللجنة الوبائية ووزارة الصحة، ومجلس الوزراء.

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