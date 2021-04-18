صحيفة: مسؤولون سعوديون وإيرانيون كبار أجروا محادثات مباشرة بمحاولة لإصلاح العلاقات

قالت صحيفة (فاينانشال تايمز) الأمريكية، اليوم الأحد، إن مسؤول سعودي رفيع المستوى، نفى الأنباء عن إجراء محادثات مع إيران.



وكانت الصحيفة ذاتها أفادت، بأن مسؤولين سعوديين وإيرانيين كبار أجروا محادثات مباشرة في محاولة لإصلاح العلاقات.



وقالت الصحيفة، إن الجولة الأولى من المحادثات السعودية الإيرانية جرت في بغداد في التاسع من نيسان/إبريل الجاري، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وأضافت: بأن الجولة الأولى من المحادثات تضمنت بحث هجمات الحوثيين وكانت "إيجابية".



وتشهد العلاقات السعودية الإيرانية منذ عدة سنوات تدهوراً كبيراً على خلفية اتهام الرياض لطهران بدعم جماعة الحوثيين الشيعية في اليمن.



في سياق آخر، نقلت (فاينانشال تايمز) عن مسؤول عراقي ودبلوماسي أجنبي، قوله: إن بغداد سهلت قنوات اتصال بين إيران ومصر، وبين إيران والأردن.









رام الله - دنيا الوطن