طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد الموافق 18 من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.27 شيكل.
الدينار الأردني: 4:62 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد الموافق 18 من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.27 شيكل.
الدينار الأردني: 4:62 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل.
الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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