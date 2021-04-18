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شؤون فلسطينية

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد الموافق 18 من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.27 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:62 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.20 شيكل. 

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