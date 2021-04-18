كتلة هوائية حارة وجافة تشهدها فلسطين اليوم الأحد.. وهذا موعد انحسارها





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 33-23 35-24 28-15 بيت لحم 33-23 35-24 28-15 رام الله والبيرة 32-22 34-23 27-14 طولكرم 33-25 38-27 30-15 نابلس 34-24 36-25 29-16 قلقيلية 33-25 38-27 30-15 جنين 35-24 37-26 30-17 سلفيت 33-23 35-24 28-15 طوباس 36-24 38-27 31-18 روابي 34-24 36-25 29-16 الخليل 32-22 34-23 27-14 غزه 33-26 38-28 29-17 أريحا 40-27 43-29 36-22 خانيونس 33-26 38-28 29-17 الأغوار الشمالية 38-25 41-27 34-20 رفح 33-25 39-27 30-16

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الاحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنتشهد الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2021/04/19 تعمق اخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2021/04/20 انحسار الموجة الحارة، ويطرأ ا نخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام و بقاء الجو حارا في معظم المناطق وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 2021/04/21 يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.