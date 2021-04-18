شؤون فلسطينية

كتلة هوائية حارة وجافة تشهدها فلسطين اليوم الأحد.. وهذا موعد انحسارها

كتلة هوائية حارة وجافة تشهدها فلسطين اليوم الأحد.. وهذا موعد انحسارها
رام الله - دنيا الوطن
تشهد الأراضي الفلسطينية، اليوم الأحد، تعمق الكتلة الهوائية الحارة والجافة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ودافئا في معظم المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2021/04/19 تعمق اخر للكتلة الهوائية الحارة والجافة وذروة الموجة الحارة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2021/04/20 انحسار الموجة الحارة، ويطرأ ا نخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام و بقاء الجو حارا في معظم المناطق وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2021/04/21 يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الاحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 33-23 35-24 28-15 بيت لحم 33-23 35-24 28-15
رام الله والبيرة 32-22 34-23 27-14 طولكرم 33-25 38-27 30-15
نابلس 34-24 36-25 29-16 قلقيلية 33-25 38-27 30-15
جنين 35-24 37-26 30-17 سلفيت 33-23 35-24 28-15
طوباس 36-24 38-27 31-18 روابي 34-24 36-25 29-16
الخليل 32-22 34-23 27-14 غزه 33-26 38-28 29-17
أريحا 40-27 43-29 36-22 خانيونس 33-26 38-28 29-17
الأغوار الشمالية 38-25 41-27 34-20 رفح 33-25 39-27 30-16

أخبار ذات صلة

أبو حجلة: التمسك بالمقاومة بكل أشكالها الممر الوحيد لتحرير الأسرى ودحر الاحتلال

أبو حجلة: التمسك بالمقاومة بكل أشكالها الممر الوحيد لتحرير الأسرى ودحر الاحتلال

فدا يطالب بالإفراج عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي

فدا يطالب بالإفراج عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي

(اليسار الموحد) تدين إقدام الاحتلال على فض مؤتمر صحفي بالقدس واعتقال مرشحتها النتشة

(اليسار الموحد) تدين إقدام الاحتلال على فض مؤتمر صحفي بالقدس واعتقال مرشحتها النتشة

بيت لحم: البدء باعتماد تطبيق البروتوكولات الصحية في الفنادق الفلسطينية

بيت لحم: البدء باعتماد تطبيق البروتوكولات الصحية في الفنادق الفلسطينية

الحركة الأسيرة تدعو لإنجاز الانتخابات وصرف رواتب الأسرى المقطوعة

الحركة الأسيرة تدعو لإنجاز الانتخابات وصرف رواتب الأسرى المقطوعة

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر يوم الاثنين

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب التصعيد في قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب التصعيد في قطاع غزة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو حجلة: التمسك بالمقاومة بكل أشكالها الممر الوحيد لتحرير الأسرى ودحر الاحتلال

أبو حجلة: التمسك بالمقاومة بكل أشكالها الممر الوحيد لتحرير الأسرى ودحر الاحتلال

فدا يطالب بالإفراج عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي

فدا يطالب بالإفراج عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي

(اليسار الموحد) تدين إقدام الاحتلال على فض مؤتمر صحفي بالقدس واعتقال مرشحتها النتشة

(اليسار الموحد) تدين إقدام الاحتلال على فض مؤتمر صحفي بالقدس واعتقال مرشحتها النتشة

بيت لحم: البدء باعتماد تطبيق البروتوكولات الصحية في الفنادق الفلسطينية

بيت لحم: البدء باعتماد تطبيق البروتوكولات الصحية في الفنادق الفلسطينية

الحركة الأسيرة تدعو لإنجاز الانتخابات وصرف رواتب الأسرى المقطوعة

الحركة الأسيرة تدعو لإنجاز الانتخابات وصرف رواتب الأسرى المقطوعة

الرئيس عباس يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء

الرئيس عباس يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء

قوات الاحتلال تواصل منع التجمهر بمدرج باب العامود بالقدس منذ بداية رمضان

قوات الاحتلال تواصل منع التجمهر بمدرج باب العامود بالقدس منذ بداية رمضان

الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بالمعتقلات الإسرائيلية

الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بالمعتقلات الإسرائيلية

منوعات

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل &#34;اللي ملوش كبير&#34; ؟

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل "اللي ملوش كبير" ؟

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس &#34;مش مصر كانت كوخة&#34;

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس "مش مصر كانت كوخة"

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

عربي

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

ليبيا ترحب بقرار أممي يقضي بنشر مراقبين لوقف إطلاق النار

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق

استهداف مقر تابع للحشد الشعبي بالصواريخ شمالي العراق