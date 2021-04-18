دولي

الصحة بالمكسيك: تسجيل 535 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة بالمكسيك: تسجيل 535 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية في المكسيك تسجيل 535 وفاة و4157 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2304096 حالة والوفيات إلى 212228 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن تكون أرقام الحالات الحقيقية أعلى بكثير بسبب عدم إجراء فحوص الكشف على نطاق واسع.

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