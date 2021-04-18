الأردن: مستعدون للموجة الثالثة من (كورونا) رغم رصد آثار جانبية لمتلقي اللقاح

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، عن استعداد المملكة لموجة ثالثة من (كورونا)، رغم رصد حالات تخثر الدم لعدد ممن تلقوا اللقاح المضاد للفيروس.



وأشار البلبيسي، إلى أن "دولا إقليمية ودولية تعاني الآن من موجة ثالثة من الفيروس"، متوقعا "الموجة الثالثة بسبب السلالات المتحورة للفيروس، والتي تضرب مختلف أنحاء العالم، والسائد فيها السلالة البريطانية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال: "من المتوقع أن تكون هناك موجة ثالثة، يمكن تجنبها بالتطعيم، والاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية، نحن نستعد للموجة من خلال زيادة عدد الأسرة وتدريب الأطباء، ونأمل أن تمر بأقل الخسائر".



وأضاف: "جهزنا أكثر من 4600 سرير، إضافة إلى ألف سرير للعناية المركزة وكذلك ألف جهاز للتنفس الاصطناعي، ورفعنا من قدرة المستشفيات الميدانية".



وتابع: "عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ(كورونا) بلغ 571445 شخصا، فيما حصل 125105 شخصا على الجرعة الثانية".



وأشار البلبيسي، إلى "رصد آثار جانبية وصلت إلى حد الجلطة (تخثر الدم)، لأشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) في الأردن"، دون أن يحدد عدد هؤلاء الأشخاص أو نوع اللقاح الذي تلقوه.



وقال: "نحن نعلم أن الآثار الجانبية قد تكون بسيطة وقد تكون شديدة".