(اليسار الموحد) تدين إقدام الاحتلال على فض مؤتمر صحفي بالقدس واعتقال مرشحتها النتشة

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت قائمة (اليسار الموحد) عن إدانتها الشديدة لقيام شرطة ومخابرات الاحتلال الإسرائيلي، بمنع مؤتمر صحفي كان مقررا عقده بعد ظهر اليوم السبت في فندق السان جورج في مدينة القدس المحتلة، واقدامها على اعتقال ثلاثة مرشحين، على رأسهم رتيبة النتشة مرشحة قائمة اليسار الموحد، إلى جانب أشرف الأعور وناصر قوس من قائمة فتح، فيما حاولت اعتقال فدوى خضر رئيسة قائمة اليسار الموحد، إلا انها تمكنت من الافلات.



وكانت مخابرات وشرطة الاحتلال تعمدت إغلاق فندق السان جورج مكان عقد المؤتمر الصحفي لعدد من المرشحين على القوائم الانتخابية للمجلس التشريعي، كما أغلقت الطرق المؤدية له، مما اضطر المرشحين ومناصريهم الى التجمع على أحد الأرصفة المجاورة لعقد مؤتمرهم، الا ان قوات الاحتلال وأجهزتها القمعية، قامت بفض التجمع وحاولت اعتقال رئيسة قائمة اليسار الموحد خلال مقابلة صحفية معها دون ان تتمكن من ذلك، وفي الأثناء قامت باعتقال المرشحين الثلاث النتشة والأعور وقوس، واقتيادهم الى جهة مجهولة.



وطالبت قائمة (اليسار الموحد) بتدخل عاجل للمجتمع الدولي، للإفراج عن المرشحين رتيبة النتشة وأشرف الاعور وناصر قوس ،ولجم إجراءات الاحتلال ضد شعبنا في القدس، وضمان حرية المشاركة الحرة والكاملة لأهالي القدس في الانتخابات العامة الفلسطينية، وفي مدينتهم.