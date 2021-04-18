شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين

طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين.

وطالبت الهيئة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، نشر على موقع الوزارة الالكترونين المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9:00 صباح غد الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.

ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.



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