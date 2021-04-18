طالع الأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الاثنين





وطالبت الهيئة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، نشر على موقع الوزارة الالكترونين المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا)، بدءاً من الساعة 9:00 صباح غد الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً في جميع المحافظات.





ودعت الهيئة، المسافرين التواجد الساعة 8:00 صباح الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح لتسهيل سفرهم.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين.