شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب التصعيد في قطاع غزة

صحيفة إسرائيلية تكشف أسباب التصعيد في قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن سبب التوتر الأخير مع قطاع غزة، والذي كسر حالة الهدوء السائد منذ عدة أشهر، يعود إلى عدة أمور، منها تفشي فيروس (كورونا) في القطاع، أو رسالة تهديد من حماس حول نوايا إسرائيل لعرقلة الانتخابات خاصة في القدس.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المحتمل كذلك، أن يكون قرار إطلاق الصاروخ سواء من حماس نفسها أو من قبل إحدى الفصائل الأخرى، عبارة عن رسالة تعكير لأجواء ذكرى ما يسمى بـ(الاستقلال) الإسرائيلي، الذي تم الاحتفال به يوم الخميس الماضي، وكذلك تذكير بيوم الأسر الذي يحييه الفلسطينيون اليوم السبت.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، فجر اليوم السبت، عدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية في مختلف المناطق بقطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.

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