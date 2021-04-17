الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم السبت.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 466 إصابة، وذلك بعد فحص 1131 عينة، وذلك بنسبة إصابة 41 %.