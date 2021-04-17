دولي

إسرائيل: استئناف الدراسة بشكل كامل بدءًا من يوم غد الأحد

إسرائيل: استئناف الدراسة بشكل كامل بدءًا من يوم غد الأحد
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعود طلاب جميع الصفوف في المدارس الإسرائيلية، الى مقاعد الدراسة بدءا من يوم غد الاحد، بحيث سينتهي العمل بالكابسولات، أي المجموعات التدريسية من سن رياض الأطفال وحتى الصفوف الثواني عشر.

الى ذلك تُلغى بدءا من يوم غد الاحد الزامية وضع الكمامات على الوجه في المناطق المفتوحة في ضوء انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، ومع ذلك يستمر الحفاظ على التعليمات الوقائية لوزارة الصحة ومنها وضع الكمامات داخل الأماكن المسقوفة والحفاظ على التباعد الاجتماعي. 

والى جانب ذلك يستمر نمط التعليم عن بعد في بعض الأحيان ليحتل عشرين بالمئة من المنهاج التعليمي.

وقال البروفيسور حيزي ليفي لإذاعة (مكان): "ان المواطنين تعبوا من انشغالهم بالوباء وهذا أمر مقلق، وأضاف انه يجب التصرف بشكل مسؤول لتجنب العودة الى الأيام الصعبة". 

وأوضح ليفي انه ينصح بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة على الرغم من انخفاض وتيرة انتشار العدوى، مشيرا الى انه يجب التزود بكمامة بهدف استخدامها في الأماكن المغلقة.

أخبار ذات صلة

أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر &#34;طالبان&#34; في عمليات عسكرية

أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر "طالبان" في عمليات عسكرية

خامنئي يدعو الجيش الإيراني لرفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

خامنئي يدعو الجيش الإيراني لرفع جاهزيته وسط توتر مع إسرائيل

إيران: لدينا أكبر أسطول للمروحيات في الشرق الأوسط

إيران: لدينا أكبر أسطول للمروحيات في الشرق الأوسط

بريطانيا: الأسرة الملكية تودع الأمير فيليب بمراسم جنائزية مقتضبة

بريطانيا: الأسرة الملكية تودع الأمير فيليب بمراسم جنائزية مقتضبة

إيران: الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن هجوم منشأة &#34;نطنز&#34; النووية

إيران: الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن هجوم منشأة "نطنز" النووية

بعد اكتشاف سبع إصابات بإسرائيل.. بماذا تختلف الطفرة الهندية لفيروس (كورونا) عن سابقاتها؟

بعد اكتشاف سبع إصابات بإسرائيل.. بماذا تختلف الطفرة الهندية لفيروس (كورونا) عن سابقاتها؟

(القناة 12): حزب ليكود يعرض على غدعون ساعر مناصب وزارية كبيرة

(القناة 12): حزب ليكود يعرض على غدعون ساعر مناصب وزارية كبيرة

إسرائيل: السماح بعدم وضع الكمامات بالمناطق المفتوحة بدءاً من الأحد

إسرائيل: السماح بعدم وضع الكمامات بالمناطق المفتوحة بدءاً من الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء

الرئيس عباس يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء

قوات الاحتلال تواصل منع التجمهر بمدرج باب العامود بالقدس منذ بداية رمضان

قوات الاحتلال تواصل منع التجمهر بمدرج باب العامود بالقدس منذ بداية رمضان

الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بالمعتقلات الإسرائيلية

الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بالمعتقلات الإسرائيلية

تعليق الدوام في مدرسة بمدينة قلقيلية بسبب (كورونا)

تعليق الدوام في مدرسة بمدينة قلقيلية بسبب (كورونا)

&#34;فدا&#34; يطالب بالإفراج فورا عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي

"فدا" يطالب بالإفراج فورا عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الأسرى طليعة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال

اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس: الأسرى طليعة نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال

القواسمي: ممارسات الاحتلال في القدس اضطهاد وعنصرية

القواسمي: ممارسات الاحتلال في القدس اضطهاد وعنصرية

روحي فتوح يطالب مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى

روحي فتوح يطالب مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها تجاه الاسرى

منوعات

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل &#34;اللي ملوش كبير&#34; ؟

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل "اللي ملوش كبير" ؟

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس &#34;مش مصر كانت كوخة&#34;

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس "مش مصر كانت كوخة"

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

عربي

تونس تعلنُ حزمة إجراءات مشددة لمواجهة تفشي (كورونا)

تونس تعلنُ حزمة إجراءات مشددة لمواجهة تفشي (كورونا)

الأردن: 61 وفاة و1596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: 61 وفاة و1596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)