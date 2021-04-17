إسرائيل: استئناف الدراسة بشكل كامل بدءًا من يوم غد الأحد





وأوضح ليفي انه ينصح بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة على الرغم من انخفاض وتيرة انتشار العدوى، مشيرا الى انه يجب التزود بكمامة بهدف استخدامها في الأماكن المغلقة.



والى جانب ذلك يستمر نمط التعليم عن بعد في بعض الأحيان ليحتل عشرين بالمئة من المنهاج التعليمي.وقال البروفيسور حيزي ليفي لإذاعة (مكان): "ان المواطنين تعبوا من انشغالهم بالوباء وهذا أمر مقلق، وأضاف انه يجب التصرف بشكل مسؤول لتجنب العودة الى الأيام الصعبة".