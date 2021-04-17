إسرائيل: استئناف الدراسة بشكل كامل بدءًا من يوم غد الأحد
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يعود طلاب جميع الصفوف في المدارس الإسرائيلية، الى مقاعد الدراسة بدءا من يوم غد الاحد، بحيث سينتهي العمل بالكابسولات، أي المجموعات التدريسية من سن رياض الأطفال وحتى الصفوف الثواني عشر.
الى ذلك تُلغى بدءا من يوم غد الاحد الزامية وضع الكمامات على الوجه في المناطق المفتوحة في ضوء انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، ومع ذلك يستمر الحفاظ على التعليمات الوقائية لوزارة الصحة ومنها وضع الكمامات داخل الأماكن المسقوفة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
من المقرر أن يعود طلاب جميع الصفوف في المدارس الإسرائيلية، الى مقاعد الدراسة بدءا من يوم غد الاحد، بحيث سينتهي العمل بالكابسولات، أي المجموعات التدريسية من سن رياض الأطفال وحتى الصفوف الثواني عشر.
الى ذلك تُلغى بدءا من يوم غد الاحد الزامية وضع الكمامات على الوجه في المناطق المفتوحة في ضوء انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، ومع ذلك يستمر الحفاظ على التعليمات الوقائية لوزارة الصحة ومنها وضع الكمامات داخل الأماكن المسقوفة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
والى جانب ذلك يستمر نمط التعليم عن بعد في بعض الأحيان ليحتل عشرين بالمئة من المنهاج التعليمي.
وقال البروفيسور حيزي ليفي لإذاعة (مكان): "ان المواطنين تعبوا من انشغالهم بالوباء وهذا أمر مقلق، وأضاف انه يجب التصرف بشكل مسؤول لتجنب العودة الى الأيام الصعبة".
وقال البروفيسور حيزي ليفي لإذاعة (مكان): "ان المواطنين تعبوا من انشغالهم بالوباء وهذا أمر مقلق، وأضاف انه يجب التصرف بشكل مسؤول لتجنب العودة الى الأيام الصعبة".
وأوضح ليفي انه ينصح بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة على الرغم من انخفاض وتيرة انتشار العدوى، مشيرا الى انه يجب التزود بكمامة بهدف استخدامها في الأماكن المغلقة.
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