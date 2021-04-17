شاهد: سريان الحظر الليلي الكلي في قطاع غزة اليوم السبت















رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، صوراً تظهر سريان الحظر الليلي الكلي في القطاع، مساء اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي.وأشارت الوزارة، إلى أن الحظر سيستمر حتى صباح غدٍ الأحد، وذلك ضمن إجراءات مواجهة ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا).