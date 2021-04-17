شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء

الرئيس عباس يهنئ نظيره السوري بعيد الجلاء
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس السوري بشار الأسد، لمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء للجمهورية العربية السورية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم ومن خلالكم وللشعب السوري الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي، بتهانينا القلبية الحارة بمناسبة عيد الجلاء، الذي سطر فيه شعب سورية البطولات وقدم تضحيات جسام للدفاع عن وطنه وشعبه"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتمنى الرئيس عباس للعلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين والبلدين بالتطور والنماء، ولسورية وشعبها الخير والازدهار.

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