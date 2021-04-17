دولي

أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر "طالبان" في عمليات عسكرية

أفغانستان.. مقتل العشرات من عناصر "طالبان" في عمليات عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل 44 عنصرا من حركة "طالبان"، أمس الجمعة، جراء عمليات عسكرية قامت بها القوات الأفغانية.

وكشفت الوزارة أن القوات الأفغانية الجوية نفذت هجمات استهدفت تجمعات لـ"طالبان" في منطقتي خشرود وديلارام في ولاية نيمروز، ما أدى إلى مقتل 22 من مقاتلي طالبان وأنه تم تدمير كمية كبيرة من ذخائرهم وأسلحتهم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية إلى مقتل 22 من عناصر "طالبان" وإصابة 8 آخرين، أمس، بعد أن استهدفتهم قوات الدفاع والأمن، بدعم من سلاح الجو، في ولاية غزني.

وأوضحت أنه تم تدمير نفق بطول 100 متر استخدمه عناصر "طالبان" في قرية شرشرق ببلخ، وأنه تم اعتقال 4 عناصر من المجموعة خلال عملية الجيش الوطني الأفغاني الليلة الماضية.

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