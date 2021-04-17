حماس تدعو لمعركة موحدة لإجبار الاحتلال على عقد الانتخابات في القدس



وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت عن المعتقلين الثلاثة بعد احتجازهم والتحقيق معهم.



رام الله - دنيا الوطندعت حركة حماس إلى التمسك بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وخوض معركة موحدة لإجبار الاحتلال على عقد الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.وفي بيان لها تعقيبا على اعتقال الاحتلال ثلاثة مرشحين عن حركة فتح وحركة فدا خلال عقدهم مؤتمرا صحفيا في القدس المحتلة، أكدت حماس أنها ماضية بكل قوة نحو بناء مؤسساتنا الوطنية، وإعداد استراتيجية موحدة لمواجهة مخططاته الإجرامية.وشددت الحركة على أنها لن تسمح للاحتلال بالتحكم بالانتخابات أو فرض خيار إلغائها.واعتبرت أن اعتقال الاحتلال للمرشحين يعتبر عدوانا غاشما يعبر عن صلفه وإجرامه بحق شعبنا، ويدل على غيظه من خيار الانتخابات ووحدة الصف الفلسطيني.وقالت الحركة إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بهذا الاعتقال وحدة شعبنا وخياره الديمقراطي، ندين بشدة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للمرشحين في الانتخابات التشريعية من حركة فتح أشرف الأعور وناصر قوس، والمرشحة عن قائمة فدا رتيبة النتشة.