الحوثيون يعلنون قصف "هدف حساس" بقاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

علنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.



وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في (تويتر)، أن طائرة بدون طيار من طراز (قاصف 2K) قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "وكانت الإصابة دقيقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ولم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.



ويأتي ذلك على خلفية تكثيف الحوثيين في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.