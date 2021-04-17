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تونس تعلنُ حزمة إجراءات مشددة لمواجهة تفشي (كورونا)

تونس تعلنُ حزمة إجراءات مشددة لمواجهة تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة التونسية، يوم السبت، جملة من الإجراءات الوقائية الجديدة لأجل كبح تفشي فيروس (كورونا) المستجد الذي أصاب أكثر من 280 ألف شخص في البلاد.

وبحسب الحكومة التونسية، فقد جرى اتخاذ الإجراءات بناء على توصيات اللجنة العلمية، ويبدأ سريانها في البلاد من يوم الاثنين 18 نيسان/ أبريل حتى نهاية الشهر، وفقا لما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ومن أهم الإجراءات الجديدة لمواجهة فيروس (كورونا)؛ تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التربوية واعتماد التعليم عن بعد بالنسبة للجامعات.

وفي المنحى نفسه، تمّ منع تجول السيارات والدراجات النارية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الـساعة الخامسة صباحا مع المحافظة على نفس توقيت حظر التجول بداية من الساعة العاشرة إلى الخامسة صباحا.

وبموجب الإجراءات، جرت دعوة المؤسسات الخاصة إلى تفادي العمل الحضوري، وطُلب من الولاة أن يغلقوا المناطق ذات الخطورة العالية.

فضلا عن ذلك، تم اعتماد الحجر الصحي الإجباري لكل المسافرين، في مسعى إلى تطويق الوباء.

جدير بالذكر أن الوضع الوبائي في تونس بلغ مستوى خطيرا مع تسجيل آلاف الإصابات كل يوم، فيما وصل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 9639 حالة.

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