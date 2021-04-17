النتشة:الاحتلال أبلغنا بعدم السماح بإجراء أي فعاليةبالقدس طالما لم تسمح حكومة نتنياهو باجراء الانتخابات

رتيبة النتشة

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

قالت رتيبة النتشة، المرشحة في الانتخابات التشريعية عن مدينة القدس: إن الاحتلال الإسرائيلي هدد مرشحي القدس في حال قاموا باجراء أي لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بالانتخابات الفلسطينية.



وأكدت النتشة خلال حديثها لـ"دنيا الوطن" عقب الإفراج عنها، أن الاحتلال هدد خلال استجوابها مع زملائهم المرشحون بأنه سيتم منع أي نشاطات أو لقاءات أو مؤتمرات تتعلق بالانتخابات، بدعوى أنه لا يوجد قرار سياسي لدى الحكومة الإسرائيلية بالسماح باجراء الانتخابات بالقدس.



وأشارت النتشة أنه للمرة الثانية، يمنع الاحتلال عقد مؤتمرات لمرشحي القدس بالانتخابات، فالمرة الأولى رفضوا أن يتم عقد مؤتمر أو لقاء في مكان مغلق، واليوم تم منع الفعالية التي أقيمت في الشارع للمرشحين، واعتقالهم.



وأوضحت أنه ينبغي ألا يستستلم المقدسيون لاجراءات الاحتلال، أو أن ينتظروا السماح باجراء الانتخابات، لأن هذا حق كفله الأعراف والقوانين الدولية، كما أن اتفاق أوسلو نص على أن يتم السماح باجراء الانتخابات في القدس.