تعليق الدوام في مدرسة بمدينة قلقيلية بسبب (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ قلقيلية رافع رواجبة، اليوم السبت، تعليق الدوام في مدرسة يوسف عودة بالمدينة، لمدة 7 أيام بسبب كورونا.



وأفاد رواجبة، في بيان صحفي، بأنه بعد الرجوع الى مديرية الصحة ووزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تقرر تعليق الدوام في المدرسة من صباح الغد وحتى مساء السبت القادم، بعد تسجيل عدد من الاصابات في المدرسة