الأردن: 61 وفاة و1596 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 61 حالة وفاة، و 1596 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن،



وأشارت الصحة الأردنية في تقريرها اليومي، إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى (8178) حالة، والإصابات إلى (683,466) حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (14.02%).