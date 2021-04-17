"فتح" تدين اعتقال مرشحي الحركة لانتخابات التشريعي من مدينة القدس

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة "فتح" اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مرشحي الحركة عن مدينة القدس في انتخابات المجلس التشريعي أشرف الأعور، وناصر قوس، ورتيبة النتشة عن قائمة اليسار الموحد، ومنعهم من عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية في القدس.



وأكدت "فنح" أن هذه الممارسات جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها وفق مخطط "صفقة القرن"، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس كعاصمة لدولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات في مدينة القدس ترشحا وانتخابا ودعاية انتخابية كأي مدينة فلسطينية أخرى.



وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها، فيما حاصرت قوات الاحتلال فندق "السانت جورج" حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي، قبل الفعالية ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر.