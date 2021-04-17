الحية: نأمل من محكمة الانتخابات أن تعمل وفق القانون بدون تسييس أو ضغوطات

خليل الحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة حماس، وقائمتها المرشحة للانتخابات (القدس موعدنا) على حق جميع أبناء الشعب الفلسطيني في التنافس الحر والشريف في الانتخابات المقبلة، بجميع مراحلها دون حرمان أو إقصاء لأي فلسطيني أو أي قائمة مرشحة طالما كانوا ملتزمين بالقانون.



وفي تصريح لرئيس قائمة حماس خليل الحية، فقد قال: "نؤكد على ثقتنا بالقضاء الفلسطيني، ونأمل من محكمة قضايا الانتخابات أن تعمل وفق القانون بدون تسييس أو ضغوطات من أي طرف أو قائمة ضد طرف أو قائمة أخرى، لما لذلك -إن حصل- من تداعيات سلبية وخطيرة على سلامة العملية الانتخابية، والاطمئنان إلى سير مراحلها كافة".