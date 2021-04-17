شاهد: لحظة اعتقال جنود الاحتلال لمرشحي القدس بالانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية.وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها.واعتقلت شرطة الاحتلال أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة فدا.وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بالإفراج فورا عن المرشحين المقدسيين الثلاثة لانتخابات المجلس التشريعي والذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الاسرائيلي قبل ظهر اليوم في مدينة القدس المحتلة ومنعت في الوقت ذاته مؤتمرا صحفيا كانوا يعتزمون عقده تأكيدا على أنه لا انتخابات دون أن تكون القدس الشرقية المحتلة جزءا منها ودون مشاركة المقدسيين فيها تصويتا وترشيحًا ودعاية انتخابية.