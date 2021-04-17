شؤون فلسطينية

عبد القادر: أسرى من (فتح) لهم دور في الاتصالات بين اللجنة المركزية ومروان البرغوثي

عبد القادر: أسرى من (فتح) لهم دور في الاتصالات بين اللجنة المركزية ومروان البرغوثي
خاص دنيا الوطن
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح حاتم عبد القادر، اليوم السبت، أن الأسرى لعبوا دوراً كبيراً في الاتصالات الجارية بين اللجنة المركزية للحركة، والقائد الأسير مروان البرغوثي.
وقال عبد القادر في تصريحات خاصة ل"دنيا الوطن" :"لا استبعد وجود مبادرات، خاصةً وأن الأسرى كان لهم دوراً كبيراً في الاتصالات التي تجري بين اللجنة المركزية، وبين الأخ القائد مروان البرغوثي".

وأوضح أن الحديث يدور عن مجموعة من الأسرى الأساسيين بحركة فتح، وهم من المهتمين بوحدة الحركة، وإزالة كل الخلاف الذي نشب على خلفية تعدد القوائم، معرباً في السياق عن تقديره لهذا الدور.

وأعرب عبد القادر عن أمله في أن "تتوج هذه الاتصالات والمبادرات التي يقوم بها أسرى حركة فتح - والتي تأتي في يوم الأسير الفلسطيني- بالنجاح في تأكيد وترسيخ وحدة الحركة، باعتبارها الضامن الأساسي لحماية المشروع الوطني الفلسطيني".

يشار إلى أن وسائل إعلامية تناقلت وجود مبادرة تتحدث عن إجراء الانتخابات الرئاسية على غرار الانتخابات الأمريكية، بحيث يكون مرشح حركة فتح للرئاسة الرئيس محمود عباس، ويُنتَخب معه في نفس الورقة مروان البرغوثي نائباً للرئيس.

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