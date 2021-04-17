دولي

إيران: لدينا أكبر أسطول للمروحيات في الشرق الأوسط

إيران: لدينا أكبر أسطول للمروحيات في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
أكد قائد طيران الجيش الإيراني، يوسف قرباني، أن قواته تمتلك أكبر أسطول للمروحيات في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مركز تدريب على قيادة المروحيات لا نظير له في المنطقة.

ووفق ما نقلت وكالة (فارس) فقد قال قرباني، بمناسبة يوم الجيش: "نهضة صنع قطع الغيار في طيران الجيش والقوة البرية تعد من الاستراتيجيات الأساسية، ونقوم لله الحمد بصنع قطع الغيار في الداخل، فضلا عن إجراء عمليات الصيانة الأساسية للمروحيات والمعدات".

وحول تطوير أسلحة طيران الجيش الإيراني في العام الجاري، قال: "إنه في ضوء تسمية العام الجاري (العام الإيراني بدأ في 21 مارس) بعام "الانتاج والدعم وازالة العقبات" من قبل قائد الثورة الإسلامية، فإننا سنواصل مسيرتنا لتطوير منظوماتنا".

وذكر: "سنتقدم إلى الأمام في العام الجاري في مجال المنظومات التسليحية بزيادة لا تقل عن 50 بالمائة، وسنعمل على هذا المنوال أيضا في مجال صنع قطع الغيار".

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