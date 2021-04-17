الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جماعة (الحوثي) اليمنية اليوم السبت عن شنها هجوما بواسطة طائرة مسيرة على قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية.



وكتب المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر" أن طائرة بدون طيار من طراز " قاصف 2K" قصفت "هدفا عسكريا حساسا" في قاعدة الملك خالد الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".



بدوره، لم يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن عن رصد أي هجمات من الحوثيين على المملكة اليوم.