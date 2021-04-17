شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل ثلاثة مرشحين للانتخابات التشريعية في القدس

الاحتلال يعتقل ثلاثة مرشحين للانتخابات التشريعية في القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها.

واعتقلت شرطة الاحتلال أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة فدا.

وحاصرت مخابرات الاحتلال فندق "السانت جورج" حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي، قبل الفعالية ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر.

وعبر المرشحون ضمن قوائم فصائل العمل الوطني عن موقفهم بأن القدس عربية والسيادة فيها فلسطينية ولا انتخابات دون القدس.

واعتصم المشرحون وعدد من الكوادر والنشطاء في شارع صلاح الدين، بعد منعهم من عقد مؤتمرهم الصحفي، رافعين العلم الفلسطيني في رسالة بقاء وتجذر ردا على سياسات الاحتلال الإقصائية وتصدياً لها.

وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال أبلغت إدارة فندق "السانت جورج" بمنع إقامة أي نشاط يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو داعم لها، وسلمتهم قرارا من وزير "الأمن الداخلي" بمنع إقامة هذه النشاطات، بعد أن قامت إدارة الفندق العام الماضي بتسليم الفندق للتجمع المقدسي للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا من أهالي القدس.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يزيل الحواجز الحديدية من ساحة ومدرج باب العامود

الاحتلال يزيل الحواجز الحديدية من ساحة ومدرج باب العامود

عبد القادر: أسرى من (فتح) لهم دور في الاتصالات بين اللجنة المركزية ومروان البرغوثي

عبد القادر: أسرى من (فتح) لهم دور في الاتصالات بين اللجنة المركزية ومروان البرغوثي

دائرة شؤون المفاوضات تصدر ورقة حقائق حول الأسرى والانتخابات

دائرة شؤون المفاوضات تصدر ورقة حقائق حول الأسرى والانتخابات

حنا عيسى: الإهمال الطبي بحق الأسرى يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي

حنا عيسى: الإهمال الطبي بحق الأسرى يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

"الديمقراطية": لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يزيل الحواجز الحديدية من ساحة ومدرج باب العامود

الاحتلال يزيل الحواجز الحديدية من ساحة ومدرج باب العامود

دائرة شؤون المفاوضات تصدر ورقة حقائق حول الأسرى والانتخابات

دائرة شؤون المفاوضات تصدر ورقة حقائق حول الأسرى والانتخابات

حنا عيسى: الإهمال الطبي بحق الأسرى يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي

حنا عيسى: الإهمال الطبي بحق الأسرى يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

"الديمقراطية": لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

مجدلاني يوجه نداء لمؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الأسيرات والأسرى الأطفال و المسنين

مجدلاني يوجه نداء لمؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الأسيرات والأسرى الأطفال و المسنين

المطران حنا: نوجه التحية للأسير &#34;مروان البرغوثي&#34; بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

المطران حنا: نوجه التحية للأسير "مروان البرغوثي" بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

منوعات

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل &#34;اللي ملوش كبير&#34; ؟

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل "اللي ملوش كبير" ؟

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس &#34;مش مصر كانت كوخة&#34;

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس "مش مصر كانت كوخة"

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

عربي

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)

السودان يكشف حقيقة أنباء زيارة وفد أمني إلى إسرائيل

السودان يكشف حقيقة أنباء زيارة وفد أمني إلى إسرائيل

مصر توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين بعد إعلان دخول مرحلة (كورونا) الثالثة

مصر توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين بعد إعلان دخول مرحلة (كورونا) الثالثة