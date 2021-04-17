شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 20، أريحا والأغوار 5، سلفيت 12، نابلس 96، جنين 61، قلقيلية 17، بيت لحم 21، الخليل 10، طولكرم 21، رام الله والبيرة 36، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1318".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 52، أريحا والأغوار 11، سلفيت 3، نابلس 147، جنين 162، قلقيلية 39، بيت لحم 24، الخليل 218، طولكرم 44، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 1000".

وتم تسجيل 18 وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 3، بيت لحم 1، جنين 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طوباس 1، طولكرم 3، قلقيلية 2، نابلس 4"، قطاع غزة 10.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 532 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

*التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة السبت: 17/04/2021*

*لا تحديثات جديدة لمدينة القدس*

*الإصابات الجديدة*

-الضفة الغربية: 300

-قطاع غزة: 1318

*حالات التعافي الجديدة*

-الضفة الغربية: 773

-قطاع غزة: 1000

*حالات الوفاة الجديدة*

-الضفة الغربية: 18

-قطاع غزة: 10

*المرضى في العناية المكثفة: 172*

*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي:51*

*المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 532*

*عدد الفحوصات: 4893*

*إجمالي عدد المواطنين المطعمين*

- الضفة الغربية: 124984

- قطاع غزة: 34770.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

"الديمقراطية": لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

مجدلاني يوجه نداء لمؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الأسيرات والأسرى الأطفال و المسنين

مجدلاني يوجه نداء لمؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الأسيرات والأسرى الأطفال و المسنين

المطران حنا: نوجه التحية للأسير &#34;مروان البرغوثي&#34; بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

المطران حنا: نوجه التحية للأسير "مروان البرغوثي" بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو أبناء شعبنا لتخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

"الأوقاف" بغزة تدعو أبناء شعبنا لتخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

أوقاف بغزة تدعو إلى تخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

أوقاف بغزة تدعو إلى تخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقدس ستشكل شرارة الانتفاضة

قيادي بـ "الجهاد": محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقدس ستشكل شرارة الانتفاضة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

"الديمقراطية": لم يعد مقبولاً الاستمرار بالتنسيق الأمني وآلاف الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

بذكرى يوم الأسير.. الرجوب يتحدث عن تجربته في الأسر

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

حنا عيسى: الاحتلال يغيب أكثر من 4500 أسير والعالم يتجاهل معاناتهم

مجدلاني يوجه نداء لمؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الأسيرات والأسرى الأطفال و المسنين

مجدلاني يوجه نداء لمؤسسات حقوق الانسان لتدويل قضية الأسيرات والأسرى الأطفال و المسنين

المطران حنا: نوجه التحية للأسير &#34;مروان البرغوثي&#34; بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

المطران حنا: نوجه التحية للأسير "مروان البرغوثي" بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تدعو أبناء شعبنا لتخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

"الأوقاف" بغزة تدعو أبناء شعبنا لتخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

أوقاف بغزة تدعو إلى تخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

أوقاف بغزة تدعو إلى تخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقدس ستشكل شرارة الانتفاضة

قيادي بـ "الجهاد": محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقدس ستشكل شرارة الانتفاضة

منوعات

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل &#34;اللي ملوش كبير&#34; ؟

ما سر المشهد الخطير المحذوف من مسلسل "اللي ملوش كبير" ؟

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: مهيرة عبد العزيز تثير الجدل بأحضان محمد رمضان

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: كم تبلغ أرباح حمو بيكا الشهرية من (يوتيوب) ؟

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

شاهد: مريم حسين تشعل غضب جمهورها بسبب ما قالته عن الصلاة

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل كان يعلم أحمد سعد بمقلب رامز جلال قبل الحلقة ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

هل انفصلت هالة صدقي بشكل رسمي عن زوجها ؟

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس &#34;مش مصر كانت كوخة&#34;

شاهد: منة فضالي تهاجم ميريام فارس "مش مصر كانت كوخة"

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

هل أجرى هاني شاكر عمليات تجميل.. و ما علاقته بالبخل الشديد ؟

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب هذا السؤال.. سعد الصغير يشتم و يسب على الهواء مباشرة

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

شاهد: عابد فهد يخطف ابنه من والدته.. ما القصة ؟

عربي

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)

السودان يكشف حقيقة أنباء زيارة وفد أمني إلى إسرائيل

السودان يكشف حقيقة أنباء زيارة وفد أمني إلى إسرائيل

مصر توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين بعد إعلان دخول مرحلة (كورونا) الثالثة

مصر توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين بعد إعلان دخول مرحلة (كورونا) الثالثة

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم صاروخي على السعودية

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم صاروخي على السعودية