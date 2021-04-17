الصحة الفلسطينية تكشف حصيلة وفيات وإصابات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.7٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات.



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 20، أريحا والأغوار 5، سلفيت 12، نابلس 96، جنين 61، قلقيلية 17، بيت لحم 21، الخليل 10، طولكرم 21، رام الله والبيرة 36، ضواحي القدس 1، قطاع غزة 1318".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 52، أريحا والأغوار 11، سلفيت 3، نابلس 147، جنين 162، قلقيلية 39، بيت لحم 24، الخليل 218، طولكرم 44، رام الله والبيرة 66، ضواحي القدس 7، قطاع غزة 1000".



وتم تسجيل 18 وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 3، بيت لحم 1، جنين 2، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طوباس 1، طولكرم 3، قلقيلية 2، نابلس 4"، قطاع غزة 10.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 172 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 51 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 532 مريضاً.



وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159754، بينهم 23113 تلقوا الجرعتين من اللقاح.



*التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة السبت: 17/04/2021*



*لا تحديثات جديدة لمدينة القدس*



*الإصابات الجديدة*



-الضفة الغربية: 300



-قطاع غزة: 1318



*حالات التعافي الجديدة*



-الضفة الغربية: 773



-قطاع غزة: 1000



*حالات الوفاة الجديدة*



-الضفة الغربية: 18



-قطاع غزة: 10



*المرضى في العناية المكثفة: 172*



*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي:51*



*المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا: 532*



*عدد الفحوصات: 4893*



*إجمالي عدد المواطنين المطعمين*



- الضفة الغربية: 124984



- قطاع غزة: 34770.