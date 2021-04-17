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إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)

إصابة يوسف القرضاوي بفيروس (كورونا)
يوسف القرضاوي
رام الله - دنيا الوطن
أصيب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يوسف القرضاوي، اليوم السبت، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي على موقع (تويتر)، "تبين إصابة سماحة الشيخ القرضاوي بفيروس (كورونا)".

 وأفادت الصفحة، بأنه بحالة جيدة والحمد لله، ويتلقى الرعاية الصحية، وهو يطمئن محبيه، ويسألهم الدعاء له بالشفاء والعافية.

يشار إلى أن القرضاوي مواليد 9 أيلول/ سبتمبر 1926: ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

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