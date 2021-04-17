المطران حنا: نوجه التحية للأسير "مروان البرغوثي" بعد دخوله عامه الـ20 بسجون الاحتلال

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

وجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم التحية للاسير مروان البرغوثي والذي دخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال.



وقال المطران حنا: "كل التحية للاخ والصديق ابا القسام وزملاءه الاسرى الابطال في سجون الاحتلال ونحن اذ نشيد بتضحياتكم وعطاءكم فإننا نؤكد وفاءنا لكم فأنتم رموز الحرية والنضال والكفاح من اجل الانعتاق من الاحتلال وبمناسبة مرور 20 عاما على اسر المناضل مروان البرغوثي فإننا نوجه له تحية الافتخار والاعتزاز من رحاب مدينتنا المقدسة والتي تنتظر يوم حريته وحرية كافة الاسرى القابعين خلف القضبان".