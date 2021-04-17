أوقاف بغزة تدعو إلى تخصيص الدعاء عند الإفطار وفي القنوت للأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الأمة الإسلامية لتخصيص دعاء الإفطار، ودعاء القنوت هذا اليوم لإخواننا الأسرى في سجون الاحتلال، والضراعة لله بأن يمُن عليهم بالفرج.



وقالت الوزارة: "إن أقل ما نقدمه لأخواننا الأسرى الصابرين الصامدين في سجون الاحتلال هو الدعاء لهم، خاصة في هذا الشهر الفضيل، سيما في الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء"



وأوضحت الأوقاف أن الإذاعات المحلية ستبث اليوم بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني دعاء خاص بالأسرى وذلك قبل أذان المغرب، داعيةً المواطنين إلى التأمين على هذا الدعاء لعل الله أن يفرج كرب أسرانا ويمُن عليهم بالحرية قريباً بإذن الله تعالى.