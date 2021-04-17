شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الجهاد": محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقدس ستشكل شرارة الانتفاضة

قيادي بـ "الجهاد": محاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقدس ستشكل شرارة الانتفاضة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. يوسف الحساينة، اليوم الجمعة، بالتحية لجماهير المرابط التي تنتفض في هذه الأيام رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الأقصى والقدس، مشددًا على أنها تعكس مدى الانتماء لروح وعنوان كرامتنا.

وقال في تصريح صحفي: "إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة عموماً، من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية متلاحقة ومتصاعدة لا سيما منذ بداية شهر رمضان المبارك، يؤكد مجدداً أن الاحتلال يحاول فرض مزيد من الوقائع الاحتلالية في المدينة المقدسة، مستفيداً من ضعف وتراجع حالة التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية، على وقع مشاريع التطبيع المشبوهة".

وأشار إلى أن استمرار هذه الحالة من الاعتداءات الإسرائيلية، ستشكل بما لا يدع مجالاً للشك، نواة وشرارة جديدة للانتفاض في وجه الاحتلال، موضحًا أن ذلك بدا جلياً خلال الأيام القليلة الماضية، على شكل مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في باحات المسجد الأقصى وازقة وحواري مدينة القدس المحتلة.

وأضاف د. الحساينة "إننا نحيي جماهير شعبنا المرابط التي تنتفض في هذه الأيام رفضاً لجرائم الاحتلال بحق الأقصى والقدس، والتي تعكس مدى الانتماء لروح وعنوان كرامتنا المتمثلة في القدس ومسجدها الأقصى، والذي يشكل الدفاع عنهما واجباً وفرضا دينياً ووطنيا لا يمكن التخلي عنه أو التنازل عنه تحت أي مبرر من المبررات".

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