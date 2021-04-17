مجدلاني ينعى سفير دولة فلسطين لدى سوريا محمود الخالدي

محمود الخالدي

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رام الله - دنيا الوطن

نعى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د. أحمد مجدلاني المناضل القائد الوطني الكبير عضو المجلس الوطني سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية، محمود الخالدي "أبو عماد"، الذي وافته المنيه مساء أمس الجمعة في مستشفى يافا بالعاصمة السورية دمشق، وهو على رأس عمله سفيرا لدولة فلسطين.



وقال مجدلاني: "لقد خسرت فلسطين وشعبها مناظلا صلبا وفيا للمباديء، افنى حياته مناضلا من أجل فلسطين وشعبها وقضيتها الوطنية، وكان أحد القادة المؤسسين لحركة فتح وعضو لجنتها المركزية الأولى، وكان ممثلا لمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا منذ العام 1969".



وتقدم مجدلاني باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بأحر التعازي لرفاق الدرب في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ولعائلة الفقيد بأصدق مشاعر التعازي والمواساة.