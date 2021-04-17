"المقاومة الشعبية": في يوم الأسير عهدنا مع أسرانا أن المقاومة مستمرة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الشعبية، اليوم السبت، إن "عهدنا مع أسرانا أن المقاومة مستمرة حتى نراهم بيننا أحراراً".



وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بمناسبة ذكرى يوم الأسير: "نحيي صمود أسرانا البواسل القابعين في سجون الظلم الصهيوني"، داعية جماهير شعبنا الفلسطيني إلى أكبر حملة تضامن مع أسرانا البواسل والعمل على تفعيل قضية الأسرى على كافة المستويات.



ودعت حركة المقاومة الشعبية مؤسسات حقوق الإنسان وكل دعاة الديمقراطية في العالم إلى الخروج عن صمتهم تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى والعمل على تعرية هذا المحتل وكشف وجهه القبيح وخرقه لكافة القوانين والشرائع الدولية.



كما دعت الجاليات العربية والإسلامية إلى الاعتصام أمام سفارات الاحتلال في العالم وكشف زيف دولة الاحتلال التي تدعي الحرية والديمقراطية.



وتوجهت بالتحية إلى فصائل شعبنا التي تتوحد اليوم خلف أسرانا البواسل ونؤكد على ضرورة توحيد جهود المقاومة لإطلاق سراح كافة أسرانا البواسل.