المجلس الوطني الفلسطيني ينعى المناضل والقائد الوطني محمود الخالدي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

نعى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، المناضل والقائد الكبير وعضو المجلس الوطني وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية العربية السورية محمود الخالدي.



وعدد الزعنون في بيان صدر عنه الليلة، مناقب الراحل الكبير في الالتزام والوفاء لفلسطين والعمل المتفاني طيلة سنّي عمره دفاعا عن حقوق شعبها في كافة المواقع المتقدمة الوطنية والتنظيمية التي شغلها.



وتقدم الزعنون من عائلة الفقيد داخل الوطن وخارجه، ومن وأبناء شعبنا بأصدق مشاعر التعازي والمواساة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.