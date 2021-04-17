المالكي يلتقي مسؤولين أوروبيين غداً لبحث ملف الانتخابات ومشاركة المقدسيين فيها

من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، إلى بروكسل يوم غد الأحد للقاء عددٍ من المسؤولين وبحثِ ملفِ الانتخاباتِ ومشاركة المقدسيين فيها.



وبين سفيرُ فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، بأن المالكي سيلتقي المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، والمفوض السامي لسياسة حسن الجوار في الاتحاد، ووزير خارجية بلجيكا، على أن يتلقي رئيس خارجية لوكسموبرغ الثلاثاء القادم.



وأكد الفرا بأن الاتحاد الأوروبي جدد موقفه تجاه القضية الفلسطينية أكثر من مرة وضرورة إجراء الانتخابات وتسهيلها، وضمان مشاركة القدس فيها، متوقعا في السياق أن يصدر بيان مشترك من الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الأمن حول إجراء الانتخابات.



وحول مشاركة الاتحاد الاوروبي في الرقابة على الانتخابات، أشار الفرا إلى اللجنة الاوروبية للمشاركة في الانتخابات التي تم تشكيلها، مضيفا: أنه لغاية اللحظة لم تمنح اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التصاريح للجانب الأوروبي للقدوم إلى فلسطين والرقابة على الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطن