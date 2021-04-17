بيت لحم: مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة بيت فجار

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أحرق مستوطنون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين، أحرقوا 50 شجرة زيتون في منطقة دير معلا شمال البلدة، تعود ملكيتها للمواطن نسيم طقاطقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).