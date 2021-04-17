دولي

إيران: الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن هجوم منشأة "نطنز" النووية

إيران: الكشف عن هوية الشخص المسؤول عن هجوم منشأة "نطنز" النووية
منشأة نطنز في إيران - صورة قمر صناعي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن التلفزيون الإيراني، قوله، إن تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن هجوم منشأة "نطنز" النووية، في 11 من نيسان/إبريل الجاري.

وتفيد السلطات الإيرانية، بأن المشتبه فيه بهجوم "نطنز" كان ضمن الفريق العامل في المنشأة، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية.

وحسب التلفزيون الإيراني، فإن "المشتبه به كان من العاملين في منشأة نطنز واسمه رضا كريمي وغادر البلاد قبل أيام من الهجوم".

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، نقلت عن مسؤولَين في الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، تأكيدهما، بأن هناك دوراً إسرائيلياً في الهجوم الذي طاول منشأة نطنز النووية الإيرانية.

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