غزة: مديرية الخدمات الطبية العسكرية تصدر بياناً بشأن عيادتي الشاطئ والزهراء

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت مديرية الخدمات الطبية العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية، بغزة، اليوم السبت، إعلاناً للمواطنين.



وأعلنت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عن إغلاق عيادتي الشاطئ، غرب مدينة غزة، والزهراء فى المحافظة الوسطى حتى إشعار آخر؛ نظراً لأعمال الصيانة والترميم التي تجريها الطواقم الفنية، حيث سيتم الإعلان عن إعادة تشغيلهما بعد انتهاء الترميم.