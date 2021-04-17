طالع: الكشف عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

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رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، عن كشف جديد، بشأن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن الحافلتين، هي الأولى، والثانية حتى الرقم (125) من الكشف الجديد، رقم (2021/13).وقالت الوزارة إن إجراء فحص (كورونا) للمسافرين غداً، الساعة 7:00 من صباحاً في مركزي: "الشاطئ" بغزة، و"شهداء رفح الصحي" برفح، ثم التواجد الساعة 8:00 في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.وشددت على ضرورة إجراء فحص (كورونا) للحافلات (المتبقي من الثانية حتى الرابعة)، غداً الأحد في المراكز الصحية بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وتابعت بأن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الخامسة حتى السابعة) يوم الإثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وطالبت الوزارة بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.رابط الكشف الجديد (2021/13):