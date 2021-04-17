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"التعليم" بغزة تتحدث عن مصير الفصل الدراسي الحالي وامتحانات الثانوية العامة

"التعليم" بغزة تتحدث عن مصير الفصل الدراسي الحالي وامتحانات الثانوية العامة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة، د.محمود مطر، عن العملية التعليمية في القطاع، في ظل الوبائي الذي يعاني يواجهه.

وقال في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إنه من المبكر الحديث عن إنهاء الفصل الدراسي، مشيراً إلى أننا "نتابع الحالة الوبائية وفي ضوء تطورها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وشدد على أن الوزارة "لم تعلن عن تعطيل الدراسة إنما الانتقال من التعليم الوجاهي إلى التعليم عن بعد، وعند تحسن الحالة الوبائية سيتم العودة للتعليم الوجاهي".

وأكد مطر بأن المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الرابع، لها حساسية لأنها مرحلة تأسيس وتحتاج توسيع الإدراك وهذا عبء على أولياء الأمور، مشيراً إلى أنه يوجد تقييم بشكل مستمر لما نبذله من جهود خاصة وأن هذه المرحلة لا يوجد بها امتحانات، وسيتم إعطاء الأولوية لهذه الصفوف في حال عاد التعليم الوجاهي.

وشدد مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة، على أن الوزارة تدرس بشكل جدي وتنسق مع مؤسسات شريكة لتجهيز برنامج تعويضي لطلبة الصفوف الأولى في الإجازة الصيفية، لـ "أن اختصار المهارات بهذه الصفوف صعبة جدا ويحتاجها الطالب لأنها مرحلة تأسيسية لحياته العلمية".

وقال: "الوزارة بدأت بالتنسيق مع الجهات المانحة بتوزيع جهاز (تابلت) لبعض الطلبة ولدينا أعداد كبيرة من الطلبة ممن لديهم احتياج".

وأشار إلى أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، "وجدنا أن أكثر من 40 ألف طالب يصنفون بالأشد فقراً، لذلك الوزارة فعلت قنوات مختلفة للتعليم عن بعد، وكل ما يمكن توفيره قليل أمام ظروف المواطنين".

وفيما يتعلق بالثانوية العامة، قال مطر: إن الثانوية العامة مرحلة مهمة وغداً سيتم إطلاق مشروع اسمه التمكين والتميز وسيستفيد منه أكثر من 10 آلاف طالب في مراكز مختلفة.

وأضاف: "سيتم مراجعة المنهاج وجاهياً ثم سيتقدم الطلاب لامتحان تجريبي، ويوجد قرار لدى الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في موعدها وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية بغض النظر عن تطور الحالة الوبائية.

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