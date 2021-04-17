شؤون فلسطينية

غزة: مسؤول بوزارة التربية يتحدث عن أزمة موظفي العقود بجامعة الأقصى

غزة: مسؤول بوزارة التربية يتحدث عن أزمة موظفي العقود بجامعة الأقصى
اعتصام لموظفي العقود في جامعة الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم، بغزة، د. خليل حماد، اليوم السبت: إننا "نتعاطف تماما مع موظفي العقود بجامعة الأقصى والبالغ عددهم نحو 231 عقداً إضافة إلى 38 عقداً بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خانيونس".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى)، بأننا "نقر ونعترف أن هؤلاء لبوا احتياجات الجامعة والكلية خلال السنوات الماضية".

وشدد بأن الوزرة "لم تقصر بحق هذه الفئة وشكلت لجنة مكونة من وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين ووزارة المالية لتقديم مقترحات وحلول لهذه المشكلة"، مشيراً إلى أن "المعضلة أنهم تعينوا دون عقد مسابقة من الوزارة وديوان الموظفين، وتم إبرام عقودهم مع الجامعة مباشرة، ويوجد بعض العقود تقدموا لامتحانات ديوان الموظفين وتم التعديل من مسمياتهم".

وأكد حماد بأن الوزارة تحتاج لوقت لإيجاد حل لهذا الملف، و"يمكن أن يكون الحل عبر مراحل حسب احتياج الجامعة أو الكلية، ومن المقترحات المطروحة إجراء مقابلة أو عقد امتحان عبر الديوان لهؤلاء العقود".

وقال مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم، بغزة، إن من الناحية القانونية من حق الجامعة أن توقف العقد حال انتهى الاحتياج له، والمطالبة بالتثبيت يتنافى مع بنود العقد، مستدركاً "لكن بكل الأحوال سنعمل على حل هذه المشكلة وفق النظام والقانون، ولا ننكر جهود موظفي العقود وخدماتهم في استمرار العملية التعليمية".

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