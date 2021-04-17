(القناة 12): حزب ليكود يعرض على غدعون ساعر مناصب وزارية كبيرة





وأضافت وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن من بين المناصب، القائم بأعمال رئيس الوزراء، ورئيس (كنيست) لـ "زئيف الكين" من (أمل جديد)، وحقائب كثيرة.





وبحسب (القناة 12)، فإن نتنياهو رفض في البداية هذا النهج، لأنه خشي أن ينشق أعضاء كبار عن (ليكود) مثلما فعل ساعر ويبتزوه سياسيًا، مشيرةً إلى أن المشهد الحزبي المعقد سيضطر من أجله نتنياهو، إلى عرض هذا المقترح قريبًا.

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلي، أن حزب (ليكود) يعتزم تقديم حزمة مناصب راقية لرئيس حزب (أمل جديد)، غدعون ساعر لقاء انضمامه إلى ائتلاف حكومي.