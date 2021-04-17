إسرائيل: السماح بعدم وضع الكمامات بالمناطق المفتوحة بدءاً من الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، إلى مدير عام الوزارة، حيزي ليفي، بتوقيع أمر يسمح بإلغاء الزامية وضع الكمامات على الوجه في المناطق المفتوحة فقط.
يأتي ذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل المصادف 18 من الشهر الحالي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
أوعز وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، إلى مدير عام الوزارة، حيزي ليفي، بتوقيع أمر يسمح بإلغاء الزامية وضع الكمامات على الوجه في المناطق المفتوحة فقط.
يأتي ذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل المصادف 18 من الشهر الحالي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).
وبرر ادلشتاين قراره هذا بتحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، مشيراً إلى أن المتخصصين في الموضوع توصلوا إلى استنتاج بأن وضع الكمامات لم يعد ضرورياً في الخلاء، و"عليه قررت التسهيل على الجمهور وإلغاء الزام وضع الكمامات وذلك بفضل حملة التطعيم الناجحة في إسرائيل.
وأكد وزير الصحة الإسرائيلي، بأنه يجب على كل شخص أن يحمل كمامة لكي يتاح له دخول الأماكن المغلقة، وذلك حفاظاً على المستوى المنخفض للعدوى.
وأكد وزير الصحة الإسرائيلي، بأنه يجب على كل شخص أن يحمل كمامة لكي يتاح له دخول الأماكن المغلقة، وذلك حفاظاً على المستوى المنخفض للعدوى.
يأتي ذلك في وقت انخفض فيه عدد الحالات النشطة لمرض (كورونا) في إسرائيل، إلى ما دون 3000.
التعليقات