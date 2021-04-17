إسرائيل: السماح بعدم وضع الكمامات بالمناطق المفتوحة بدءاً من الأحد

وبرر ادلشتاين قراره هذا بتحسن الصورة الوبائية في إسرائيل، مشيراً إلى أن المتخصصين في الموضوع توصلوا إلى استنتاج بأن وضع الكمامات لم يعد ضرورياً في الخلاء، و"عليه قررت التسهيل على الجمهور وإلغاء الزام وضع الكمامات وذلك بفضل حملة التطعيم الناجحة في إسرائيل.



وأكد وزير الصحة الإسرائيلي، بأنه يجب على كل شخص أن يحمل كمامة لكي يتاح له دخول الأماكن المغلقة، وذلك حفاظاً على المستوى المنخفض للعدوى.





يأتي ذلك في وقت انخفض فيه عدد الحالات النشطة لمرض (كورونا) في إسرائيل، إلى ما دون 3000.

يأتي ذلك بدءاً من يوم الأحد المقبل المصادف 18 من الشهر الحالي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).