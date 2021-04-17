قطاع غزة يواصل تسجيل أرقام مرتفعة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصل قطاع غزة اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة، بغزة، بأنها أجرت 3764 فحصاً مخبرياً خلال 24 ساعة الماضية، راصدة تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي للحالة الوبائية في القطاع، تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، يما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 89622 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 21236 حالة، بينما بلغ إجمالي المتعافين 67648 حالة.



وأكدت "الصحة" بغزة، بأن إجمالي الوفيات بلغ 738 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالات، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 289 حالة.



وفيما يتعلق بإجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، هي 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، فيما وصل إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 32797 شخصاً.