دولي

(كورونا) عالميا: نحو 3 ملايين و13 ألف وفاة و140 مليونا و553 ألف إصابة

(كورونا) عالميا: نحو 3 ملايين و13 ألف وفاة و140 مليونا و553 ألف إصابة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 13 ألف وفاة.

وبلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 140 مليونا وما يقارب من 553 ألف إصابة، تعافى منهم 119 مليونا ونحو 451 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة 830 ألف و68 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,551 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,070 وفاة)، والهند (1,338 وفاة)، واميركا (887 وفاة)، وبولندا (595 وفاة)، واكرانيا (438 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (233,943 إصابة)، واميركا (81,773 إصابة)، والبرازيل (76,249 إصابة)، وتركيا (63,082 إصابة)، وفرنسا (36,442 إصابة).

وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (579,942 وفاة)، والبرازيل (369,024 وفاة)، والمكسيك (211,693 وفاة)، والهند (175,673 وفاة)، وبريطانيا (127,225 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (32,305,912 إصابة)، والهند (14,526,609 إصابات)، والبرازيل (13,834,342 إصابة)، وفرنسا (5,224,321 إصابة)، وروسيا (4,684,148 إصابة).

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