كتلة التغيير والإصلاح: ستبقى قضية الأسرى حاضرة حتى تحريرهم من سجون الاحتلال





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نوجه تحية إكبار واعتزاز للأسرى الفلسطينيين على صمودهم البطولي وبسالتهم ضد السجان.



وأكدت الكتلة في يوم الأسير تجديد العهد لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، ووقوفها بجانب ذويهم وأنها لن تتخلى عن قضية أسرانا البواسل،وأنها ستظل قضية إجماع وطني يتوحد لأجلها كل شعبنا مشددةً على أن قضيتهم ستبقى في رأس أولوياتنا الوطنية، وستبقى جذوة التفاعل مع قضيتهم متقدة حتى تتحقق حريتهم.





وشددت على أن "ثقتنا كبيرة بالمقاومة وفي مقدمتها كتائب القسام التي تولي قضية الأسرى اهتماماً كبيراً وحققت إنجازا في صفقة وفاء الأحرار، وننتظر تحقيق إنجازات جديدة في صفقة وفاء الأحرار 2 وهي قادرة على فرض شروطها على المحتل وتحرير

الأسرى من أقبية السجون الصهيونية".



رام الله - دنيا الوطنقالت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية إن اليوم تمر ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي أصبح يوماً مخلداً في الوعي الوطنيالفلسطيني لتحيط قضية الأسرى وتسلط الأضواء عليها وهي التي تعتبر في سلم أولويات الشعب الفلسطيني الذي يبقي هذه القضية في مقدمة العمل الوطني.